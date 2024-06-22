“المركزي الروسي” يواصل خفض سعر الروبل أمام العملات الرئيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم سعر صرف الروبل الرسمي مقابل العملات الرئيسية، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى مستوى 87.9595 روبلاً، بزيادة قدرها 2.5419 روبل، مقارنة بسعر اليوم السابق.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو بواقع 2.8063 روبل ليصل إلى 94.2606 روبلاً. بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 52.70 كوبيكاً ليبلغ 12.0455 روبلاً.

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