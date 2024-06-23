شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من المنتجات البترولية تسجل 918 مليون دولار فى مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الواردات المصرية من بعض السلع في شهر مارس الماضي، مقابل مثيلتها في شهر مارس من العام الماضي 2023.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن أهم السلع التي ارتفعت وارداتها كانت المنتجات البترول، حيث بلغت قيمتها نحو 918 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل نحو 635 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 44.5%، يليها واردات مصر من المواد الأولية من الحديد أو الصلب حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 394 مليون دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 335 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة نسبتها 17.7%.

وشملت القائمة أيضا واردات مصر من القمح وبلغت قيمة صادراته نحو 335 مليون دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 289 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 15.8%، وأخيرا واردات مصر من الغاز الطبيعى، وبلغت قيمة وارداته نحو 258 مليون دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 229 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بنسبة زيادة بلغت نحو 12.4% .

وإجمالا تراجعت قيمة الواردات المصرية في شهر مارس الماضي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.94 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، بينما كانت نحو 7.09 مليار دولار لشهر مارس من عام 2023، بنسبة تراجع بلغت نحو 16.2%.