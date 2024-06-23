شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعلام عن نتيجة الامتحان للمتقدمين في مسابقة وظائف باستخدامات أراضي الدولة والان مع تفاصيل الخبر

يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني، للمتقدمين لشغل وظائف بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والذي عقده أمس بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/

وكان الجهاز سبق وأن أعلن عن مسابقة شغل وظائف مهندسين: (مهندس مساحة - مهندس مدني- مهندس شبكات- مهندس عمارة) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، والتي أعلن عنها الجهاز في 17 يناير الماضي، وتم فتح باب التقديم في الفترة من 1 إلى 15 فبراير.