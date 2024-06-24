شكرا لقرائتكم خبر عن احذر من ظهور كلمة "أحمال" على شاشة عداد الكهرباء واتبع هذه الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الخليج 365 لقرائه من مستخدمي عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع أهم الخطوات التي يجب أن يتبعها عند ظهور كلمة أحمال على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع والتى تعتبر من أهم مميزات العدادات مسبوقة الدفع لمساعدة المشتركين في ترشيد الاستهلاك و فيما يلي الحالات التي تظهر فيها كلمة "أحمال".

1- يجب على المشترك تخفيض أحماله لاستمرار التيار، وخاصة مع ظهور كلمة أحمال على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع عند زيادة أحمال العميل وتعدي الحمل لأقصى قدرة العداد.

2- قدرة العداد الأحادي مسبق الدفع 80 أمبير أي يتحمل تركيب عدد 4 تكييفات بقدرة 1.5 حصان "دون مشاكل".

3- في حالة زيادة الأحمال عن قدرة العداد يتم فصل التيار الكهربي لمدة خمس دقائق (للتنبيه) ثم يعود للتيار ويُلزم العميل تخفيض أحماله لاستمرار التيار.

4- مع استمرار الأحمال يتم فصل وعودة التيار لعدد 3 مرات ثم يفصل ولا يتم عودة التيار إلا من خلال شركة الكهرباء.

5- ويعد ظهور كلمة أحمال على عداد الكهرباء مسبوق الدفع من أهم مميزاته التى تساعد المشترك على تخفيف أحماله و بالتالى المساهمة فى خفض قيمة فاتورة الاستهلاك.