شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم في أمريكا يسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات اقتصادية، ارتفاعًا طفيفًا لمقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

ويشير إلى تباطؤ الاقتصاد، فيما ذكر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، أن مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء ارتفع خلال أغسطس الماضي بنسبة 1ر0% شهريًا. التضخم في أمريكا ويعد هذا أقل ارتفاع له منذ ثلاثة أشهر بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، في حين ارتفع بنسبة 7ر2% سنويًا.

في الوقت نفسه ارتفع المؤشر خلال الشهور الثلاثة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 1ر2% وهو ما يتفق مع المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياط.

كما ذكر مكتب التحليل الاقتصادي أن الإنفاق الاستهلاكي ارتفع في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر0% شهريًا بعد حساب معدل التضخم. مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي في حين ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 2ر0% وتراجع معدل الادخار إلى 8ر4%.

وبحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي ارتفع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي العام بنسبة 1ر0% شهريًا وهو نفس معدل الارتفاع الذي كان يتوقعه المحللون.

في حين ارتفع بنسبة 2ر2% سنويا مقابل 3ر2% وفقا للتوقعات.