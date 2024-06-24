شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب يرتفع 80 جنيها ليسجل 25280 جنيها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاثنين منتصف تعاملات اليوم بحوالي 80 جنيها، وسجل الجنيه الذهب اليوم 25280 جنيها بدون مصنعية في الصاغة مقابل 25200 جنيها أمس، حيث يعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والاكثر مبيعا بين العملات الذهب المتداولة في السوق.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 25280 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها.



