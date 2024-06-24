شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الإثنين على رأسها "الاتصالات" و"المقاولات" والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجعت 10 قطاعات على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.9%، وهبط قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والخدمات التعليمي بنسبة 1.3%، 1.1%، على التوالي.

وانخفض قطاعا العقارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.9%، ونزل قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.7%، 0.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والبنوك بنسبة 0.1%، 0.01%، على التوالي.

فيما ارتفعت 6 قطاعات بالبورصة على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.5%، وصعد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.3%، وزاد قطاعا الموارد الأساسية، ومواد البناء بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الإثنين، بتراجع للمؤشرات بعد صعود دام 5 جلسات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.831 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 105.5 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.68%، والعرب على 4.89%، واستحوذت المؤسسات على 33.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.94%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 31 مليون جنيه، 201 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 6.1 مليون جنيه، 33.1 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، 189 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 26902 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 33046 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 11625 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 6109 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 8808 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2660 نقطة، وتراجع مؤشر تميز بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 6381 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1692 نقطة.