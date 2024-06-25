شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر الاسترليني مقابل واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني يوم الاثنين، ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

فقد تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2679 دولار أمريكي، بارتفاع 0.32%، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1821 يورو بانخفاض 0.03%. ارتفاع الأسهم البريطانية وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) على ارتفاع بنسبة 0.53%.

وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 43.83 نقطة، ليصل إلى 8281.55 نقطة.