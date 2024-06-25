الاقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 88ر260 نقطة، أو 7ر0% ، ليصل إلى 21ر39411 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 75ر16 نقطة، أو 3ر0%، ليصل إلى 87ر5447 نقطة.
وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 54ر192 نقطة، أو 1ر1% ، ليصل إلى 82ر17496 نقطة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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