شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 88ر260 نقطة، أو 7ر0% ، ليصل إلى 21ر39411 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 75ر16 نقطة، أو 3ر0%، ليصل إلى 87ر5447 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 54ر192 نقطة، أو 1ر1% ، ليصل إلى 82ر17496 نقطة.