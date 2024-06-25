شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الفخارية» توافق على تعيين مراجع لحسابات الشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد أمس الإثنين.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.
وشملت النتائج: الموافقة على تعيين شركة الصالح والزومان والفهد كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة.
وجاء التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م بأتعاب وقدرها بمبلغ 225 ألف ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.
وشملت النتائج: الموافقة على تعيين شركة الصالح والزومان والفهد كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة.
وجاء التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م بأتعاب وقدرها بمبلغ 225 ألف ريال.