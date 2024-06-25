شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أسترا الصناعية» توافق على توزيع أرباح نقدية عن عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مجلس إدارة مجـموعة أستــرا الصناعية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الإثنين.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين إرنست ويونغ مراجعا لحسابات الشركة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2024، والربع الأول من 2025، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 2.250 مليون ريال.

وشملت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2023، بواقع 2.50 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي قدره 200 مليون ريال، بنسبة 25% من رأس المال.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ونوهت بتوزيع الأرباح بدءا من الأحد المقبل الموافق 30 يونيو 2024.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 406.568.677 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2023 إلى رصيد الأرباح المبقاة.

وتضمنت النتائج: الموافقة على سياسة معايير الأعمال المنافسة، وتعديل لائحة لجنة المراجعة، وتعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، وتعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

ومن ضمن النتائح: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.

وشملت النتائج: الموافقة على صرف أتعاب إضافية لمراجع الحسابات الخارجي الحالي (برايس ووتر هاوس كوبرز) بمبلغ 175 ألف ريال مقابل أعمال إضافية خارج نطاق العمل المتفق عليه مسبقا لمراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2022، نظير زيادة في الأعمال الموكلة لهم بالتدقيق لعدد من الشركات التابعة.

وتضمنت النتائج: الموافقة على اعتماد برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

وشملت النتائج: الموافقة على شراء عدد من أسهمها وبحد أقصى 300 ألف سهم لا تتعدى نسبة 0.375% والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

ونوهت بأن شراء الأسهم بغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج الأسهم التحفيزية للموظفين.

وأشارت إلى أن عملية الشراء ستمول عن طريق الأرصدة النقدية و/أو التسهيلات الائتمانية للشركة.

وأفادت بتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل خلال فترة أقصاها 12 شهرا من تاريخ موافقة الجمعية، والاحتفاظ بها كأسهم خزينة لمدة أقصاها 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية.

وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.