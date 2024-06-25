شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «مياه الجوف» توافق على أعمال وعقود مع 4 شركات والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة الموافقة على طرح 30% من أسهم «المطاحن العربية» للاكتتاب صندوق الواحة ريت يوقع عقد إيجار مع «شمو» بـ277.2 ألف ريال

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس ادارة شركة مصنع مياه الجوف الصحية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والذي عقد أمس الإثنين.ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين الخراشي وشركاه مزارز محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2024م بأتعاب قدرها 180.000 ريال غير شامل الضريبة.وشملت النتائج: الموافقة علي الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مصنع مياه الجوف الصحية وشركة الأعمال التطويرية المحدودة (شركة قابضة) والتي لعضو مجلس الإدارة عشري سعد العشري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل وسداد بالنيابة عن الشركة).علما بأن المعاملات المدينة بقيمة 2,768,805 ريال والدائنة بقيمة 666,067 ريال والرصيد مدين بقيمة 6.037.268 ريال لعام 2023م ولا توجد شروط تفضيلية.وتضمنت النتائج: الموافقة علي الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مصنع مياه الجوف الصحية وشركة وشاح الوطن والتي لعضو مجلس الإدارة عشري سعد العشري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل وسداد بالنيابة عن الشركة).علما بأن المعاملات المدينة بقيمة 2,653,383 ريال والدائنة بقيمة 2,579,766 ريال والرصيد مدين بقيمة 1.025.619 ريال لعام 2023م ولا توجد شروط تفضيلية.وشملت النتائج: الموافقة علي الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مصنع مياه الجوف الصحية وشركة كسب القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة عشري سعد العشري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (رصيد سابق) دائن بقيمة 17.425 ريال لعام 2023م ولا توجد شروط تفضيلية.وتضمنت النتائج: الموافقة علي الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مصنع مياه الجوف الصحية وشركة الأعمال التطويرية والتي لعضو مجلس الإدارة عشري سعد العشري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل وسداد بالنيابة عن الشركة).علما بأن المعاملات المدينة بقيمة 7,529,180 ريال والدائنة بقيمة 16,160,498 ريال والرصيد دائن بقيمة 16,647,937ريال لعام 2023م ولا توجد شروط تفضيلية.وشملت النتائج: الموافقة علي الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مصنع مياه الجوف الصحية وشركة الرأي للخدمات البيئية والتي لعضو مجلس الإدارة عشري سعد العشري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل وسداد بالنيابة عن الشركة).علما بأن المعاملات المدينة بقيمة 2,542,929 ريال والدائنة بقيمة 4,432,500 ريال والرصيد دائن بقيمة 3.384.680 ريال لعام 2023م ولا توجد شروط تفضيلية.