ميلانيا ترامب تكسر تقاليد المناظرات بغيابها وجيل بايدن تحشد الدعم لزوجها

أثارت السيدة الأولي السابقة ميلانيا ترمب الكثير من الجدل والتساؤلات بسبب تغيبها عن مساندة زوجها المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترمب خلال المناظرة الرئاسية في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا.وكان ترمب قد وصل إلي مطارهارتسفيلد جاكسون بمدينة أتلانتا قبل ثلاث ساعات من بدء المناظرة بدون ميلانيا ترمب إلي جواره.

وعلى مدار يوم الخميس لم يتمكن مسؤولي حملة الرئيس ترمب من الإجابة على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كانت ميلانيا ستحضر الحدث أم لا، وبعد وصول ترمب وحيدا تهرب مسؤولو الحملة عن تقديم تفسير حول غياب ميلانيا.

وابتعدت ميلانيا ترمب عن مسار الحملة الانتخابية لزوجها خلال العام الجاري ولم تحضر محاكمة زوجها في نيويورك واكتفت بحضور حملة جمع التبرعات في أبريل الماضي في منتجع مارالاغو.

وخلال انتخابات 2020 وقفت ميلانيا ترمب وأيضا جيل بايدن بجانبي زوجيهما في المناظرتين الرئاسيتين في عام 2020 كما حضرت ميلانيا المناظرتين للرئيس ترمب أمام المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في عام 2016.

في المقابل سارعت حملة الرئيس جو بايدن الي إظهار مساندة السيدة الأولي جيل بايدن لزوجها وحضورها المناظرة، وقبل ساعات من وصول زوجها الي أتلانتا كانت جيل بايدن تشارك في حشد انتخابي في فيرجينيا بيتش وقالت للحشد الحاضر لدعم حملة "بايدن – هاريس": "تعلمون جميعا أن هناك رؤيتين لأميركا وسترونهما الليلة في المناظرة"، ودعت جيل بايدن الناخبين إلى التصويت لزوجها مؤكدة أن التصويت لبايدن يعني التصويت لقيادة قوية وثابته مقابل الرؤية الأخرى وهي "الفوضى والفساد"، وأضافت: "أريدكم الليلة عندما ترونهم يتناقشون، أريدكم أن تسمعوا كلمات جو، والأهم من ذلك أريدكم أن تستمعوا إلي قلبه".

وعادة ما ينظر الناخبون الأميركيون الي دور السيدة الأولي والقيم الأسرية التي تحرص عليها أسرة الرئيس كنموذج للأسرة الأميركية النموذجية، ويكون دائما على السيدة الأولى واجبات رئاسية لابد من تأديتها.

وبدأت العائلات الرئاسية حضور المناظرات بانتظام منذ عام 1976 ومن الأمور الصادمة أن تكسر زوجة المرشح هذا التقليد.

وأشارت بعض الصحف إلى أن ميلانيا ترمب ستكون السيدة الاولي التي تكسر هذا التقليد ويبدو إنها ستقلص دورها في البيت الأبيض اذا فاز ترمب بالانتخابات في نوفمبر المقبل، وربما تخطط ميلانيا لتقسيم وقتها بين منتجع مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا وبين مدينة نيويورك حيث سيلتحق ابنها بايرون بالجامعة، ولن تكون بالعاصمة واشنطن إلا للقيام ببعض المسؤوليات الاحتفالية الرسمية مثل مناسبة زيارة دولة أجنبية أوالمناسبات الخاصة.

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