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الامارات | "فيرست ميشن" لـ"غودولفين" يطلب غداً لقب "ستيفن فوستر ستيكس" الأميركي

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جوني جبور – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلب الجواد "فيرست ميشن" المملوك لـ "غودولفين" وبإشراف المدرب براد كوكس، حصد انتصاره الأول في سباقات الفئة الأولى، الأعلى تصنيفاً عالمياً، حين يخوض التحدي اليوم، على لقب سباق "ستيفن فوستر ستيكس" الممتد لمسافة 1800 متر رملي، ويقام على مضمار "تشرشل داونز" الأميركي العريق.

وتستند قدرات الجواد "فيرست ميشن" في تحقيق الفوز على خبراته التراكمية في عالم السباقات، ضمنها فوزه الشهر الماضي على ذات المضمار "تشرشل دوانز" بلقب سباق "أليشيبا ستيكس" المخصصة للفئة الثانية، وأقيم ضمن حفل "كنتاكي أوكس" الأميركي، في انتصارٍ عبر خلالها "فيرست ميشن" خط النهاية بفارق أربعة أطوال عن أقرب منافسيه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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