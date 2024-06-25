شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على طرح 30% من أسهم «المطاحن العربية» للاكتتاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة، أمس، والمتضمن الموافقة على طلب شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية تسجيل أسهمها وطرح (15,394,502) سهماً للاكتتاب العام تمثل (30%) من إجمالي أسهم الشركة.

ونوهت في بيان على تداول، بنشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف. نشرة إصدار طرح المطاحن العربية تحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وقالت الهيئة إن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

ودعت المستثمر إلى الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة.

وأضافت أن في حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأشارت إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية.

وأفادت بأن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.