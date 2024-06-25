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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر عقد اجتماعا مع رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الدكتور ألفارو لاريو، وذلك على هامش الاجتماع الـ19 لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية في فيينا. وبحث الطرفان خلال الاجتماع تعميق التعاون في: فرص التمويل المشترك، وزيادة الموارد المتاحة للبلدان الأعضاء لمساعدتها على التغلب على التحديات المتنامية، ودعم تنمية المناطق الريفية، ومعالجة تغير المناخ، إضافة إلى وضع رؤية مشتركة لمناقشة المحاصيل الزراعية والتربة.

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