شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسباب أزمة انقطاع الكهرباء فى مصر وعدد من دول العالم بسبب الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن أهم الأسباب وراء أزمة انقطاع الكهرباء العالمية نتيجة الموجة الحارة التي تجتاح عدد كبير من دول العالم ومن بينها مصر وأمريكا واليونان وكاروتيا والكويت وتونس وغيرها، وهى كالاتى:



1- أدى ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق هذا العام فى مصر لزيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة تجعل محطات الطاقة أقل فعالية، وتزيد من احتمالية حدوث أعطال في المحولات التى تساعد فى التحكم فى الجهد عبر الشبكة الكهربائية للدول.

2- مصر من بين الدول التي تعاني من ارتفاع درجات الحرارة مثل باقي دول العالم، بل وصلت لمعدلات حرارة قياسية واستمرار موجة الحر الشديد على كافة الأنحاء، فمثلا سجلت أسوان درجات الحرارة بها إلى 49.8 درجة مئوية وبذلك تكون أسوان قد تصدرت قائمة المدن الأكثر حرارة على وجه الأرض.

3- أدت الموجة الحارة واستمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية لهذه الفترة في مصر إلي اتخاذ الحكومة عدد من الاجراءات للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.

4- تم التنسيق بشكل مسبق بين الوزارتين لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمجابهة زيادة الاستهلاك في أشهر الصيف الحارة.

5- قامت وزارة البترول المصرية بالتعاقد على هذه الكميات منذ فترة واستلامها طبقا للتوقيتات المخططة، لكن مع استمرار الموجة الحارة بشكل غير مسبوق حتي عن العام الماضي مما صاحبه زيادة أكبر في استهلاك الكهرباء غير متوقعة، كان هناك حاجة لاستيراد المزيد من الطاقة، وقد تم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية.

6- تسببت أيضا درجات الحرارة المرتفعة التي تجتاح العالم بقوة خلال هذه الفترة، وهي من الاسباب الرئيسية لانقطاع التيار الكهربي بشكل كبير في العديد من دول العالم ومنها دولة متقدمة ودول في الإقليم.

7- أدت " الحرارة الشديدة والطلب المتزايد على أجهزة تكييف الهواء إلي تشكيل ضغطا على النظام الكهربائي مما أدي إلي انقطاعات محلية في العديد من الدول، سواء بإجراءات استباقية مثل الكويت ومصر وكذلك انقطاع الكهرباء في كل من العراق وتونس وليبيا، أو بشكل اضطراري ومنها دول البلقان وبريطانيا هذا الأسبوع.

8- من المتوقع أن تقوم دول أخري خلال الفترة القادمة باتباع نفس النهج بسبب درجات الحرارة المرتفعة وغير المسبوقة، فموجات الحر والجفاف تضع بالفعل توليد الطاقة في الوقت الحالي تحت الضغط، وفقاً لما ذكره تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

9- لجأت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية لقطع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال وقت الذروة تباعًا من الساعة 11 صباحًا وحتي الساعة 5 مساء.

10- ضرب انقطاع كبير للتيار الكهربائي دول البلقان بما في ذلك "الجبل الأسود والبوسنة وألبانيا ومعظم ساحل كرواتيا يوم الجمعة 21 يونيو 2024, بسبب الزيادة المفاجئة في استهلاك الطاقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأدي لخلق مشكلة فنية بهذه الشبكات.

11- و في بريطانيا، منذ أيام أثرت مشكلة في امدادات الكهرباء علي مطار مانشيستر وعدد من المباني.

12- أعربت حكومات عديدة عن مخاوفها بشأن ارتفاع درجات الحرارة الشديدة وتزايد أعداد الوفيات، وبخاصة داخل دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك اليونان التي تواجه تزايداً في أعداد الوفيات ونيودلهي في الهند، فضلاً عن المخاوف في المملكة المتحدة.

13- فى أمريكا، تتوقع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي يوم الخميس القادم أن تشهد البلاد أول موجة حر كبيرة هذا العام، ما يهدد بمشاهدة انقطاعات فى تيار الكهرباء في عدد من الولايات خلال هذه الموجة.

14- وتسبب الطقس السيئ في أمريكا مثل الأمطار والعواصف وارتفاع الحرارة عن حوالي 80% من جميع حالات انقطاع التيار الكهربائي الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية من عام 2000 إلى عام 2023 منها نحو 58% بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وفقًا لتقارير مركز المناخ المركزي الأمريكي.



15- وفي تصريحات صحفية للرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 27 يوليو 2023 حول الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، قال إنه تم تخصيص أكثر من 20 مليار دولار من قانون البنية التحتية لشبكات الكهرباء لتتحمل العواصف ودرجات الحرارة المرتفعة"، وهو حجم إنفاق ضخم على شبكات الكهرباء، ومع ذلك هذا وبالرغم من هذا توجد تحذيرات هذا العام من احتمالية انقطاع الكهرباء بسبب الموجة الحارة التي ستشهدها أمريكا.