شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «دار المعدات» توافق على تعديل إجراءات عضوية مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة دار المعدات الطبية والعلمية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة (الاجتماع الأول) والذي عُقد في تمام الساعة (19:30) من مساء أمس الثلاثاء.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت نتائج الاجتماع: الموافقة على تعيين شركة تركي عبدالمحسن اللحيد وصالح عبدالله اليحيى محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع لحسابات الشركة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من 2025، وتحديد أتعابه بمبلغ 440 ألف ريال.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، والموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

