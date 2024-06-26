شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 يستهل تعاملات اليوم عند 3160 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

استهل سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 على استقرار، حيث سجل مستويات 3160 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر.

أسعار الذهب الآن في مصر:

عيار 24 يسجل 3610 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3160 جنيها.

عيار 18 يسجل 2710 جنيهات.

الجنيه الذهب 25280 جنيها.

الذهب العالمي

صدرت بيانات عن النشاط التجاري والاقتصادي في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضية لتظهر ارتفاع لأعلى مستوى في 26 شهر خلال يونيو بدعم من ارتفاع معدلات التوظيف، ونتج عن هذا ارتفاع الدولار الأمريكي ليسجل أعلى مستوى منذ 7 أسابيع ليسجل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي.

قوة الدولار الأمريكي أجبرت أسعار الذهب على الانخفاض بالإضافة إلى تعافي العائد على السندات الحكومية الأمريكية، مما يعكس أن تحسن بيانات أداء القطاع الصناعي وقطاع الخدمات يوم أمس ساهمت في تقلص توقعات الأسواق بشأن خفض الفائدة هذا العام بأكثر من مرة.