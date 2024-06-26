شكرا لقرائتكم خبر عن للحفاظ على سلامتك اتبع هذه الخطوات قبل موعد تخفيف الأحمال والان مع تفاصيل الخبر

يرصد الخليج 365 لقرائه بعض الخطوات الهامة التى يجب اتباعها قبل 10دقائق موعد تخفيف الاحمال وقطع التيار الكهربائي وذلك حفاظاً على سلامة المشترك فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة ولضمان عدم التعرض لماس كهربائي أو عدم التواجد داخل المصاعد الكهربائية، للحفاظ على سلامة المواطنين وهى كالآتي:

1- أفصل الأجهزة الكهربائية من المنيع بنزع الفيشة عند انقطاع التيار الكهربائي.

2- انتظر دقائق بعد عودة التيار الكهربائى وقم بإعادة توصيل (تشغيل) الاجهزة الكهربائية.

3- أفصل سخان المياة مملوء بالمياة قبل توصيل الكهرباء (وذلك بفتح حنفية السخان والتاكد من نزول المياه منها).

4- يجب أن يكون أرضي الأجهزة الكهربائية الحساسة مثل الكمبيوتر والتليفزيون والغسالة الفول إتوماتيك منفصل عن أرضي باقي الاجهزة، وذلك لحمايتها من التعرض لتقلب الجهد المصاحب لتشغيل الأجهزة ذات الأحمال العالية مثل التكييف والثلاجة والديب فريزر.

5- أحرص على عدم استخدام المصاعد الكهربائية فى ذلك الوقت.

6- أفصل جهاز التكييف من زر التحكم الكهربائي وليس من خلال الريموت.



