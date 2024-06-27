“المركزي الروسي” يخفض قيمة الروبل مقابل العملات الرئيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

خفض البنك المركزي الروسي اليوم سعر الروبل الرسمي أمام العملات الرئيسية، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 53 كوبيكاً، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليسجل 87.8064 روبلاً.

كما رفع أيضا سعر صرف اليورو بمقدار 38 كوبيكاً ليبلغ 94.1131 روبلاً، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 6 كوبيكات، ليصل إلى 11.8748 روبلاً.

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