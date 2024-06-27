شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 فى مصر الآن يسجل 3150 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

استهل سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس 27 يونيو 2024 تعاملاته على ارتفاع طفيف، حيث سجل مستويات 3150 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بزيادة 10 جنيهات فقط عن سعر الإغلاق أمس.

أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3600 جنيها.

عيار 21 يسجل 3150 جنيها.

عيار 18 يسجل 2700 جنيه.

عيار 14 يسجل 2100 جنيه.

الجنيه الذهب 25200 جنيه.

توقعات أسعار الذهب

خلال الفترة الماضية تأثر الذهب سلباً بإعلان البنك المركزي الصيني أنه توقف عن شراء الذهب في شهر مايو الماضي، لينهي بذلك سلسلة من 18 شهر متتالية استمر خلالها في شراء الذهب وزيادة احتياطاته.

ونجح الذهب في التماسك فوق المستوى 2300 دولار للأونصة، الأمر الذي يدل على وجود عوامل تدعم الذهب بشكل عام، وعلى رأسها ثقة الأسواق أن البنوك المركزية ستستمر في مشتريات الذهب خلال هذا العام، إلى جانب الطلب على الملاذ الآمن الذي يتزايد تدريجياً مع اقتراب الانتخابات في العديد من الدول.