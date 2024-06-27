شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الخميس 27-6-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول الخميس، 27 يونيو 2024 01:42 م

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الخميس 26-6-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.17جنيه للشراء، و13.18جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.26جنيه للشراء، و13.17جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.17جنيه للشراء. 13.18جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 12.26جنيه للشراء. 13.17جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر سعر الريال القطرى فى بنك مصر 12.20جنيه للشراء. 13.20جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي 12.27جنيه للشراء. 13.20جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني 12.25جنيه للشراء. 13.18جنيه للبيع.

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