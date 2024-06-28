شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء "السياحة والخدمات التعليمية" والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 10.6%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 7.6%، يليه قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 6.8%، 6.6%، على التوالي، وقفز قطاع التجارة والموزعون بنسبة 5.9%.

وزاد قطاعا العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 5.1%، ونما قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 5%، كما ارتفع قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والموارد الأساسية بنسبة 4.4%، 4%، على الترتيب.

وصعد قطاع البنوك بنسبة 3.1%، وزاد قطاع مواد البناء بنسبة 2.8%، وأخيرًا قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.8%، 1.6%، على التوالي، فيما تراجع قطاعا الخدمات التعليمية، والسياحة والترفيه بنسبة 2.1%، 0.1%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.11% ليغلق عند مستوى 27766.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.46% ليغلق عند مستوى 6194.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 5.02% ليغلق عند مستوى 8985.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 5.20% ليغلق عند مستوى 34068.07 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 6558.19 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 82.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.876 تريليون جنيه، بنسبة نمو 4.6%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.157 تريليون جنيه إلى 1.215 تريليون جنيه، بنسبة نمو 5%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 371.1 مليار جنيه إلى 395.8 مليار جنيه بنسبة نمو 4.7%.