تكنولوجيا: ابل تخطط لبدء إنتاج سماعة AirPods بكاميرة مدمجة بالأشعة تحت الحمراء في 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف المحلل “Ming-Chi Kuo” في تقريره الأخير عن خطط ابل لبدء الإنتاج الضخم لسماعة AirPods اللاسلكية المزودة بكاميرة مدمجة بالأشعة تحت الحمراء بحلول 2026.

أكدت بعض التسريبات التي نشرت في الفترة الأخيرة على أن شركة ابل تعمل على تطوير إصدار جديد من سماعة AirPods اللاسلكية التي تأتي بتصميم جديد يتضمن كاميرة مدمجة بالأشعة تحت الحمراء.

ويوضح تقرير “Ming-Chi Kuo” أن هذا الإصدار من سماعات AirPods اللاسلكية يتكامل مع نظارة الواقع المختلط Vision Pro لدعم مستخدمي النظارة بتجربة أفضل، وإلى جانب الكاميرة تأتي السماعة بتحسينات في الإستماع وفقاً للبيئة المحيطة بالمستخدم.

أيضاً من المتوقع أن ترتكز سماعة AirPods اللاسلكية المميزة بكاميرة مدمجة بالأشعة تحت الحمراء على تقنية الذكاء الإصطناعي والتي تتكامل مع الكاميرة المدمجة في السماعة لإدراك البيئة المحيطة بالمستخدم وعرض الملاحظات.

ومن المتوقع أيضاً أن تقدم الكاميرة مع تقنية الذكاء الإصطناعي دعم في مراقبة صحة المستخدم، لذا نترقب تفاصيل جديدة حول مميزات هذا الإصدار من سماعات AirPods اللاسلكية.

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