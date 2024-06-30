شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «آفاق الغذاء» توافق على تعديل 48 مادة من النظام الأساس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة آفاق الغذاء نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المنعقد يوم الخميس الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهيةفي 31 ديسمبر 2023.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية كمراجع لحسابات الشركة لفحص ومراجعة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية للنصف الأول في 30 يونيو 2024، والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2024، بأتعاب قدرها 180 ألف ريال.

وشملت النتائج تعديل 48 مادة من النظام الأساس للشركة.