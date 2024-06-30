شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 0.4% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 119 شركة

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نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.4%، عند 11679 نقطة، وبتداولات بلغت 5.314 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 229.590 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.021 تريليون ريال.انخفضت أسهم 119 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 102، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، تالكو، والمطاحن الحديثة، ومياهنا، وأسترا الصناعية، وسماسكو، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، ساسكو، وريدان، وبوبا العربية، والصقر للتأمين، وعذيب للاتصالات، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.6%، عند 26145 نقطة، وبتداولات بلغت، 38.008 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.244 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 56.073 مليار ريال.وارتفعت أسهم 37 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 28، من بين 92 شركة مدرجة في السوق الموازية.