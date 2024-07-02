شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» تدعو المستوردين لتحري الدقة عند إدراج البند لسيارات الركوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوبالإثنين، 01 يوليو 2024 09:06 م
أهابت مصلحة الجمارك بكافة مستوردي سيارات الركوب مراعاة تحري الدقة عند إدراج البند الجمركي لسيارات الركوب بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
ذكر بيان لمصلحة الجمارك، أنه فى حالة إدراج بند مغاير لسيارات الركوب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية لن يتم السماح بتعديل البند ولن يتم السير فى إجراءات الإفراج عنها ويلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة أخرى، وإلا سيتم إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز