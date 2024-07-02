شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 1-7-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 1-7-2024.

إيقاف التداول على 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: أجواء للصناعات الغذائية-مصر، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، وجي بي كوربوريشن.

البورصة تربح 15 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعًا بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.891 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 974 مليون ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 89.4 ألف عملية لعدد 206 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 71.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.46%، والعرب على 6.02%، واستحوذت المؤسسات على 46.69% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.3%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 806.9 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 81.6 مليون جنيه، 18 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 653.3 مليون جنيه، 51.5 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 27969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 34313 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 12086 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 6247 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 9071 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 2762 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 6555 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 1672 نقطة.

وصعدت أسهم 104 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 65 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.336 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.86%.

- أجواء للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 57.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.09%.

- جي بي كوروبوريشن بسعر إغلاق 15.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.92%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 7.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.07%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 54.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.40%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 2.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.93%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 3.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.83%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 44.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.92%.

- حق اكتتاب شركة أسمنت سيناء-2 بسعر إغلاق 0.362 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.43%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 87.850 بنسبة تراجع بلغت 2.24%.