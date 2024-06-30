شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يونيو "وش الخير" على مصانع قطاع الأعمال العام.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

شهدت العديد من مصانع قطاع الأعمال العام، طفرة كبيرة خلال العام الماضى، وتحولت مصانع خاسرة إلى رابحة، بجانب مضاعفة الربح في بعض المصانع، فيما تعاظمت إيرادات وأرباح العديد من المصانع، وذلك تزامنا مع ذكرة ثورة 30 يونيو التي تمثل " وش الخير" على عشرات المصانع التي عادت للحياة مجددا .

ومن أهم المصانع التي تحولت من الخسارة إلى الربحية، مصانع النحاس المصرية التي ربحت 120 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالي وضاعفت ربحها عن العام الماضى، كما ضاعفت الإيرادات ليصل إلي نحو 3 مليارات جنيه وأيضا ضاعفت الصادرات لتصل الي 227 مليون جنيه.

ومن المصانع التي خرجت للنور مصانع الحديد والصلب والمناجم التي ربحت 151 مليون جنيه وحققت 335 مليون جنيه إيرادات ، فيما انتفضت مصانع المصر للمواسير وربحت 30 مليون جنيه وكلك مصانع الدلتا للصلب التي ربحت 156.2 مليون جنيه وهما ضعف أرباح وايرادات العام المالى الماضي، علاوة على مصانع النصر للمطروقات التي ربحت 24 مليون جنيه .



كما حققت العديد من المصانع والشركات قفزات كبيرة على رأسها مصر للألومنيوم والنصر للتعدين والسبائك الحديدية ومصر لصناعة الكيماويات وسيناء للمنجنيز، التي استعادت طاقتها مجددا، وكذلك كيما للأسمدة، فيما تعافت مصانع النصر للأسمدة بالسويس بجانب استعادة العديد من مصانع الأدوية؛ لقدرتها الإنتاجية تمهيدا للتركيز على الصادرات مستقبلا .