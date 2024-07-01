المملكة تسجل 231.7 نقطة في مؤشّر اتصال شبكة الملاحة البحرية ضمن تقرير “الأونكتاد” خلال الربع الثاني لعام 2024م

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

سجلت المملكة ممثلة في الهيئة العامة للموانئ “موانئ” 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير “الأونكتاد” الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، خلال الربع الثاني من عام 2024م.

وشهد العام 2024م منذ بدايته استمرار جهود الهيئة الرامية لتطوير البنية التحتية بموانئ المملكة؛ لتعزيز تنافسية الموانئ على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودعم وتيسير التجارة العالمية، حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير محطة بوابة البحر الأحمر بالجزء الشمالي بميناء جدة الإسلامي، باستثمارات بلغت مليار ريال، وكذلك أعمال تعميق قناة الاقتراب الشمالية الغربية بالميناء بطول 3000 متراً، وعرض 300 متراً، وعمق 18,5 متراً والذي كان بالسابق 17 متراً، وكذلك حوض الدوران الشمالي الغربي بقطر 700 متراً، وعمق 18.5 متراً، وكان بالسابق 16,5 متراً.

وضمن عقود الإسناد التجاري التي أبرمتها الهيئة مع الشركة السعودية العالمية للموانئ البالغ قيمتها الاستثمارية 7 مليارات ريال استقبل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام 6 رافعات ساحلية وجسرية، لتطوير بنيته التحتية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والتعامل مع السفن العملاقة بكفاءة وسهولة.

وعبر الشراكة الاستراتيجية المميزة مع عدد من الخطوط الملاحية العالمية أضافت “موانئ” 14 خدمة شحن ملاحية جديدة منذ بداية العام 2024م في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، لتعزيز ربط الموانئ السعودية بموانئ الشرق والغرب.

كما واصلت “موانئ” جهودها في إنشاء الخليج 365 اللوجستية، حيث شهد ميناء جدة الإسلامي إنشاء منطقة لوجستية بقيمة استثمارية بلغت 175 مليون ريال بالتعاون مع شركة MEDLOG، الذراع اللوجستي لشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “MSC”، ووضع حجر أساس مركز لوجستي على مساحة بلغت 95,436 متراً مربعاً للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري”، وكذلك وضع حجر الأساس لمنطقة لوجستية متكاملة بمساحة إجمالية 415 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارات تتجاوز 500 مليون ريال، بالتعاون مع “مجموعة دبي وورلد”.

يُذكر أن جهود “موانئ” في تطوير البنية التحتية بموانئ المملكة لاقت تقديراً دولياً، حيث حصدت الهيئة جائزة “البنية التحتية المميزة”، وجائزة “أفضل مساهمة في تطوير البنية التحتية الاقتصادية”، كما حصد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام جائزة “ميناء العام”، “Port of The Year”، ضمن جوائز “ShipTek” التي عُقدت بنسختها التاسعة عشرة لعام 2024م، في مدينة الخبر.

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