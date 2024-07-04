شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تسحب عقارا لعلاج السكر من الصيدليات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الدواء المصرية عن منشورًا يتضمن سحب دواء لعلاج السكر من الصيدليات، وذلك لكون المستحضر صادرا له عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة من قبل الهيئة، مشيرة إلى سحب ووقف وتداول وتحريز الدواء.

وقالت هيئة الدواء إن هذا الدواء يستخدم لعلاج مرضى السكر وهو «Sugarlo plus»، وهو عبارة عن أقراص، وطالبت هيئة الدواء أنه في حال الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء من خلال الخط الساخن أو الموقع الرسمي لها.

وحذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين من تناول الأدوية المسحوبة من السوق الدوائية، لافتة إلى أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة كافة لتفادي أي مضاعفات صحية محتملة، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة وزيادة الحملات المكثفة لضبط السوق الدوائية.