شكرا لقرائتكم خبر عن هشاشة العظام عند الأطفال.. الأعراض وطرق العلاح والان مع تفاصيل الخبر

هشاشة العظام مشكلة تصيب الكثير من الرجال والنساء، كما تصيب أيضا الصغار، وتظهر هذه المشكلة الكثير من الأعراض ولها أيضا الكثير من العوامل والمسببات، هذا ما أكده تقرير نشره في موقع theros الذي أكد على أن هناك الكثير من المسببات التي قد تصيب الطفل بهشاشة مبكرة في العظام منها:

- حالات متقدمة شديدة مثل حالات الشلل الدماغي التي تمنع من الحركة أو إصابات الحبل الشوكي وغيرها من المشكلات الحادة.

-قد تكون هناك أسباب أبسط منها حالة التهابات المفاصل التي تصيب بعض الأطفال أو بعض الحالات الالتهابية بشكل عام في أجسام الأطفال.

-اضطراب الشهية الحاد ومشكلات التغذية مثل الفقدان الشديد للشهية قد يؤدي إلى هذه المشكلة أيضا.

-مشكلات في البلوغ وتأخره واضطرابات في الهرمونات لدى الأطفال.

-بعض العلاجات لبعض الأدوية قد ترفع خطر الاصابة بالهشاشة مثل علاج بعض الأطفال المرضى بالربو ومرضى التهاب المفاصل

-سرطان الدم عند الأطفال قد يسبب هذه المشكلة.

أعراض هشاشة العظام

وتهشم العظام أو هشاشتها تظهر بعض العلامات والأعراض في بعض الحالات وفي حالات أخرى لا تظهر بعض الأعراض على الأطفال والتي من بينها:

-أن يعاني الطفل من كسر أو أكثر خاصة من مشكلات أيضا العمود الفقري والهيكل.

-قد يعاني بعض الأطفال من القصر في القامة الملحوظ.

-قد يعاني بعض الأطفال من انحناء في العمود الفقري ملحوظا أيضا.

هشاشة العظام عند الأطفال تختلف طرق علاجها والتخلص منها وفقا للحالة ودرجاتها وفقا للتشخيص أيضا الذي يحدده الطبيب المختص، قد تقف الحالة عند حد الإمداد بالكالسيوم وفيتامين د والتعرض لأشعة الشمس لتعديل نسب الكالسيوم في الجسم وتقوية العظام، ولكن في حالات أخرى قد تصل حد الادوية التي يحتاجها بعض الأطفال، وتختلف الخيارات العلاجية من طفل لآخر ومن حالة لأخرى.