شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندرى اليوم الخميس في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريق طلائع الجيش مع نظيره الاتحاد السكندري في السابعة مساء اليوم على استاد جهاز الرياضة العسكري في ختام منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، في مباراة ستشهد إثارة من جانب الفريقين الذين يرغبون في تصحيح مسارهما بمسابقة الدوري.

ويتطلع فريق طلائع الجيش إلى تصحيح مساره عندما يستضيف الاتحاد الليلة، بعد النتائج السلبية والهزيمتين الثقلتين برباعيتين في آخر مواجهتين أمام زد بنتيجة 4 / 1 وأمام الأهلي بنتيجة 4 / 0، من أجل استعادة توازنه في مشواره بالمسابقة المحلية، وتحسين مركزه في جدول الدوري.

فيما يتطلع الاتحاد السكندري إلى تحقيق فوزه الأول في مسابقة الدوري تحت القيادة الفنية لأحمد ساري، والذي تولى مهمة تدريب زعيم الثغر لتصحيح المسار بعد التعادل في أول مباراة يقود فيها الفريق السكندري أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق، من أجل استعادة عروضه القوية في الدوري بعد سلسلة من العروض السلبية.

ويتواجد فريق طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة، بينما يقع الاتحاد السكندري في المركز التاسع برصيد 37 نقطة، ويركز الفريقين على استغلال مواجهة اليوم في الخروج بنتيجة إيجابية.