شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس تترقب توقيع 3 اتفاقيات إطارية جديدة للهيدروجين الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن قرب توقيع 3 اتفاقيات إطارية في الفترة المقبلة، لتستكمل بذلك مسار توطين صناعة الهيدروجين الأخضر بمنطقة قناة السويس، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقالت بيانات المنطقة الاقتصادية، إن المنطقة وقعت حتى الآن 12 اتفاقية إطارية، و14 مذكرات تفاهم، في الفترة من أول يناير الماضي 2024 وحتى نهاية مايو 2024، أما على مستوى المشروعات في المناطق الصناعية والموانئ، فقد بلغ عددها 213 مشروعاً، خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024، بتكلفة استثمارية 4.84 مليار دولار، موزعة بين 97 مشروعاً على موافقات نهائية، بينما حصل 116 مشروعاً على موافقات مبدئية، ومن المتوقع أن يتم توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة سيتم إتاحتها فور الانتهاء من إقامة وتشغيل تلك المشروعات.

وتستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالأساس جذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية، علما بأن فكرة إنشائها قائمة على الاستفادة من التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول، خاصة التي ترغب في مزيد من التوسعات وقرب من الأسواق المختلفة، حيث يمثل الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية ميزة تنافسية لمستثمريها.

وشهدت الفترة الماضية شراكة استراتيجية مع دولة الصين مثلت 40% من إجمالي تعاقدات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الفترة الأخير بالإضافة إلى منطقة تيدا – مصر الصناعية التي تمثل التعاون الاقتصادي المصري الصيني والتي وصلت إلى وجود 160 شركة بإجمالي استثمارات 2 مليار دولار أمريكي.