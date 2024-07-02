شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رحلة زيادة عدد المشتغلين فى مصر لـ29 مليون مشتغل خلال 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور أعداد المشتغلين في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، الفترة من 2014 وحتى 2023.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن الدولة المصرية نجحت في زيادة عدد المشتغلين خلال الـ 10 سنوات الماضية من 24.3 مليون مشتغل عام 2014 إلى 29 مليون مشتغل عام 2023.

وجاء تطور أعداد المشتغلين في مصر خلال السنوات العشر وفقا لما يلي:



• 24.3 مليون مشتغل عام 2014.

• 24.8 مليون مشتغل عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 2%.

• 25.3 مليون مشتغل عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.

• 26 مليون مشتغل عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7%.

• 26 مليون مشتغل عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 0.1%.

• 26.1 مليون مشتغل عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%.

• 26.2 مليون مشتغل عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 0.3%.

• 27.2 مليون مشتغل عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.8%.

• 27.9 مليون مشتغل عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 2.8%.

• 29 مليون مشتغل عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7%.

وتراجع أعداد المتعطلين ليصل 2.2 مليون متعطل بنسبة 7% من اجمالي قوة العمل 31.1 مليون لعام 2023 مقابل 3.6 مليون متعطل بنسبة 13% من اجمالي قوة العمل 27.9 مليون لعام 2014.