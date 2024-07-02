شكرا لقرائتكم خبر عن برغم الحرب.. أوكرانيا تتوقع نموًا اقتصاديًا خلال العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برغم الحرب المندلعة بين روسيا وأوكرانيا، تتوقع الحكومة الأوكرانية نمو الاقتصاد خلال العام المقبل بمعدل 2.7% ثم بمعدل 7.5% خلال 2026 وبمعدل 6.2% خلال 2027.

ويأتي هذا في إطار الميزانية طويل للمدى للفترة من 2025 إلى 2027 الذي نشرته اليوم. توقعات نمو الاقتصاد الأوكراني وتتوقع الحكومة الأوكرانية تراجع معدل التضخم إلى 5.9% خلال الفترة من 2025 إلى 2027.

في الوقت نفسه تتوقع الحكومة انخفاض معدل عجز الميزانية خلال العام المقبل إلى 18.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل، ثم إلى 10.3% في 2026 ثم 6.7% في 2027.

وارتفع إجمالي الناتج المحلي في أوكرانيا بنسبة 3.6% خلال أول شهرين من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى الاستثمارات والصادرات الزراعية، بحسب ما قالته وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو. نمو القدرات الإنتاجية ويرجع النمو يرجع إلى نمو القدرات الإنتاجية في الصناعات الاستخراجية واستقرار قطاع الطاقة وتحسن أحوال قطاع البناء، وبفضل المؤشرات الإيجابية في القطاعات الرئيسية بالاقتصاد، يتوقع تسجيل نمو ثابت خلال الربع الأول بأكمله.

كما توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الأوكراني خلال العام الجاري 2024 نموا بنحو 2ر3%.

وربط البنك الدولي توقعاته الاقتصادية بمدى استمرار الغزو الروسي، إذ قال في أكتوبر الماضي: "إذا استمرت الأعمال العدائية حتى منتصف عام 2024، فمن المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 5ر3% في عام 2023 و4% في عام 2024". تسارع التعافي الأوكراني وتوقع البنك أن يتسارع التعافي الأوكراني في أواخر عام 2024، مدفوعًا بالاستثمار العام، وانتعاش أنشطة إعادة الإعمار والتصدير،

أيضا توقع البنك، بقاء العجز المالي مرتفعًا خلال فترة الحرب، قبل أن ينخفض إلى 5ر11 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025،

وأشار إلى استقرار الدين العام عند حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك على المدى المتوسط.

