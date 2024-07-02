شكرا لقرائتكم خبر عن «أماك» تحصل على رخصة كشف عن خام المنجنيز من وزارة الصناعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) صدور رخصة كشف عن خام المنجنيز من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن موقع الرخصة في منطقة الباحة، مشيرة إلى أن رقم الرخصة :144545.

وأضافت أن تاريخ إصدار الرخصة: 26-ذو الحجة-1445هـ الموافق 01 -يوليو-2024م، مشيرة إلى أن تاريخ انتهاء الرخصة: 18-صفر-1451 هـ الموافق 30-يونيو-2029م.

وأشارت إلى أن المساحة الإجمالية للرخصة:20.7كم2، فيما صدرت هذه الرخصة وفقاً لنظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/140 وتاريخ 1441/10/19هـ ولائحته التنفيذية.

ونوهت بإعداد الدراسات والأعمال الاستكشافية اللازمة على المواقع خلال المدة النظامية للتأكد من توافر المواد الخام المطلوبة .

وأفادت بأن قيمة وتوقيت الأثر المالي لصدور هذه الرخصة سيتضح بعد الانتهاء من الدراسات والأعمال الاستكشافية خلال المدة النظاميّة، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية بخصوص هذه الرخصة في حينه.