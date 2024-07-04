قوى الأمن عممت صورة موقوف لإقدامه على عمليات احتيالية عدة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2024-7-2 وفي بلدة أنصارية- صيدا، تمكّن عناصر فصيلة عدلون في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف المدعو: "ع. ف." (مواليد عام 1971، لبناني)، لإقدامه على عمليّات احتياليّة عدّة، وقد تبيّن أنّه من أصحاب السّوابق بجرائم الاحتيال".

وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمّم المديريّة العامّة صورته، وتطلب من الّذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا عليه، الحضور إلى مركز فصيلة عدلون الكائن في بلدة الصرفند- قرب فرن القلعة، أو الاتصال على الرّقم: 441064-07، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".