شكرا لقرائتكم خبر عن مع جني المستثمرين الأرباح.. الأسهم اليابانية تغلق على تراجع اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في اليابان اليوم الجمعة، مع جني المستثمرين الأرباح بعد موجة ارتفاع في الفترة الأخيرة بينما يترقبون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة.

وأغلق المؤشر (نيكي) على استقرار عند 40912.37 نقطة، لكنه تمكن من تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر شهر مارس الماضي، فيما انخفض المؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.5%، لينهي تداولاته عند مستوى 2884.18 نقطة.

