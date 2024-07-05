الأسهم اليابانية تغلق على تراجع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في اليابان اليوم، مع جني المستثمرين الأرباح بعد موجة ارتفاع في الفترة الأخيرة بينما يترقبون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة.

وأغلق المؤشر (نيكي) على استقرار عند 40912.37 نقطة، لكنه تمكن من تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر شهر مارس الماضي، فيما انخفض المؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.5 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 2884.18 نقطة.

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