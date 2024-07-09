شكرا لقرائتكم خبر عن العملات الرقمية تعوض بعض الخسائر.. و"بيتكوين" تتخطى مستوى 57 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الترقب الحذر حيال زيادة المعروض من عملة بيتكوين بعد عمليات تصفية الحكومة الألمانية حيازتها من العملات المصادرة.

وزادت عملة "بيتكوين" بنسبة 1.97% إلى 57340 دولارا، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

وصعدت عملة "إيثريوم" بنسبة 3.15% إلى 3092.84 دولار، وارتفعت الريبل 1.36% إلى 43.41 سنت.

وذكرت بيانات المنصة، أن القيمة السوقية للعملات المشفرة ارتفعت بنسبة 3.16% إلى 2.11 تريليون دولار، فيما زاد حجم التعاملات على مدار الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 33.74% إلى 87.87 مليار دولار، ما يشير إلى تحسن نشاط السوق.

وكانت الحكومة الألمانية قد صادرت ما يقرب من 50 ألف بيتكوين تقدر بنحو 3 مليارات دولار من موقع قرصنة الأفلام Movie2k.to، مما جعلها أكبر عملية مصادرة للبيتكوين من قبل السلطات الأمنية في ألمانيا حتى ذلك التاريخ.

وبدأت الحكومة الألمانية - بشكل تدريجي - في تصفية أكثر من 10 آلاف بيتكوين، مما وضع ضغطا سلبيا على سعر العملة الرقمية .

ونقل موقع "كريبتو نيوز" عن النائبة الألمانية والناشطة في مجال البيتكوين يوانا كوتار، حثها الحكومة على وقف "موجة بيع البيتكوين العجلية" واعتمادها بدلا من ذلك كـ "عملة احتياطية استراتيجية" للحماية ضد المخاطر في النظام المالي التقليدي، مؤكدة أن البيتكوين يمكن أن يساعد ألمانيا في تنويع أصول خزينتها، وحماية ضد التضخم وتخفيض قيمة العملة، وتعزيز الابتكار داخل البلاد.