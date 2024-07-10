شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات النفط الروسي تسجل أكبر تراجع منذ غزو أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت تقارير اقتصادية أن الصادرات الأسبوعية للنفط الخام الروسي سجلت أكبر تراجع لها منذ ما قبل غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، في الوقت الذي تراجع فيه متوسط الصادرات خلال 4 أسابيع إلى أقل مستوى له منذ فبراير الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه لا يوجد سبب واضح لتراجع الصادرات خلال الأسبوع المنتهي يوم 7 يوليو الحالي، مضيفة أنه لا توجد فجوات في برامج التحميل تشير إلى وجود أعمال صيانة ولا تقارير عن عواصف يمكن أن تؤثر على أعمال شحن الخام في موانئ التصدير.

ورغم ذلك تتراجع الصادرات الأسبوعية من مواني بحر البلطيق والبحر الأسود والمحيط الهادي. الالتزام بقرارات التخفيض في الوقت نفسه فإن روسيا حسنت التزامها بقرارات تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط لخفض الإنتاج، ما يمكن أن يكون السبب وراء انخفاض إنتاج الخام المخصص للتصدير.

وذكرت بلومبرج أن 25 ناقلة نفط تحمل 7ر18 مليون برميل نفط خام غادرت المواني الروسية خلال الأسبوع الماضي، مقابل 66ر25 مليون برميل خلال الأسبوع السابق.

كما تراجعت صادرات الخام الروسي المنقولة بحرًا خلال الأسبوع المنتهي يوم 7 يوليو الماضي بنحو 990 ألف برميل يوميًا إلى 67ر2 مليون برميل، وهو أقل مستوى لها منذ الأسبوع الأخير من يناير الماضي. تراجع متوسط الصادرات كما تراجع متوسط الصادرات خلال الأسابيع الأربعة الماضية بنحو 215 ألف برميل إلى 27ر3 مليون برميل يوميا وهو أقل مستوى له منذ 20 أسبوعًا.

وتراجعت الصادرات من مختلف المواني الروسية باستثناء ميناء مورمانسك، وظلت الصادرات عند مستوى ناقلة واحدة دون تغيير وميناء بريجورودنوي في جزيرة ساخالين الذي لم يشهد خروج أي شحنات للأسبوع الثاني على التوالي.