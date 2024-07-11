شكرا لقرائتكم خبر عن الشهر الماضي.. تراجع غير متوقع لأسعار المستهلك في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على خلاف التوقعات.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلك تراجع بنسبة 1ر0% شهريا خلال يونيو بعد استقراره خلال مايو، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 1ر0%.

جاء التراجع غير المتوقع لأسعار المستهلك، نتيجة تراجع كبير في أسعار البنزين التي انخفضت بنسبة 8ر3% بعد تراجعها بنسبة 6ر3% خلال مايو.

وساعد استمرار تراجع أسعار البنزين في تعويض الارتفاع المستمر في تكاليف المسكن وأسعار الغذاء.

مؤشر الأسعار الأساسي

وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبًا مثل الطاقة والغذاء بنسبة 1ر0% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 2ر0% خلال الشهر السابق.



كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 2ر0%، ويعكس ارتفاع المؤشر الأساسي الزيادة في أسعار المسكن وأسعار التأمين على السيارات وتكاليف تجديد المساكن والرعاية الطبية والرعاية الشخصية.

أسعار تذاكر الطيران والسيارات

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل أن أسعار تذاكر الطيران والسيارات والشاحنات المستعملة والاتصالات تراجعت خلال الشهر الماضي.

وأشار تقرير الوزارة إلى ارتفاع أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 3% على أساس سنوي مقابل 3ر3% خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 1ر3% سنويًا.

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي خلال يونيو بنسبة 3ر3% سنويا مقابل 4ر3% خلال مايو.