شكرا لقرائتكم خبر عن خلال الأسبوع الماضي.. تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

متغيرات موسمية

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نمو الوظائف والأجور

وظائف القطاعات غير الزراعية

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس، تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات.وذكرت الوزارة أن عدد طلبات إعانة البطالة تراجع بمقدار 17 ألف طلب إلى 222 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 6 يوليو الحالي، مقابل 239 ألف طلب خلال الأسبوع السابق وفقًا للبيانات المعدلة، كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 236 ألف طلب مقابل 238 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقًا للبيانات الأولية.وقالت نانسي فاندين هوتن كبيرة محللي الاقتصاد الأمريكي في مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس إن "طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة جاءت أقل من المتوقع خلال الأسبوع المنتهي في 6 يوليو، نتيجة متغيرات موسمية في الأسبوع الذي تضمن عطلة يوم الاستقلال الأمريكي الرسمية".وأضافت أن العوامل الموسمية ستجعل البيانات متقلبة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وهو ما يجعل من الصعب الوصول إلى مؤشرات واصحة من هذه البيانات.وفي الوقت نفسه، تراجع متوسط عدد الطلبات الأسبوعي خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبًا إلى 5ر233 ألف طلب بانخفاض قدره 5250 طلبًا عن الأسبوع السابق الذي سجل 75ر238 ألف طلب وفقًا للبيانات المعدلة.وذكرت الوزارة أن عدد الحاصلين على إعانة بطالة مستمرة خلال الأسبوع المنتهي يوم 29 يونيو الماضي تراجع بمقدار 4000 طلب إلى 852ر1 مليون طلب.كما ارتفع متوسط عدد الحاصلين على إعانة بطالة مستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى مليون 25ر840 ألف طلب بارتفاع قدره 9750 طلبًا عن الأسبوع السابق وهو أعلى مستوى له منذ أوائل ديسمبر 2021.وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة يوم الجمعة الماضي نمو الوظائف والأجور في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي بأكثر من المتوقع، رغم أن التقرير أظهر ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ أواخر 2021.وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة، أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفع بمقدار 206 آلاف وظيفة خلال الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوظائف الجديدة خلال الشهرين السابقين 111 ألف وظيفة وفقًا للبيانات المعدلة.كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم، 190 ألف وظيفة.في الوقت نفسه ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي 1ر4% مع دخول المزيد من الأشخاص إلى سوق العمل، في الوقت الذي تباطأ فيه نمو متوسط أجر الساعة.في الوقت نفسه تراجع متوسط نمو الوظائف خلال الشهور الثلاثة الماضية إلى أقل مستوياته منذ بداية 2021، بما يعكس تباطؤ سوق العمل بصورة أكبر خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالتقديرات السابقة.