مصر .. أسعار الدولار فى بداية تعاملات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المحلية، فى بداية تعاملات اليوم الاثنين، فقد ثبت سعر العملة فى بداية تعاملات البنك الأهلى المصرى، بنك مصر مسجلا 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

كما ثبت سعر العملة الأمريكية فى كل من البنك التجارى الدولى، والاستثمار العربي، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد عند 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

واستقر سعر العملة الخضراء في تعاملات مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 47.89 جنيه للشراء، و47.99 جنيه للبيع.

وفى 6 مارس الماضى، قرر البنك المركزى توحيد سعر صرف الدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وأكد البنك المركزى التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزى بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.