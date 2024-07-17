الاقتصاد

غرفة المدينة المنورة تنظم لقاءٌ تعريفيا عن دور الخطوط السعودية في الحج والعمرة والسياحة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_ المدينة المنورة

تُنظم غرفة المدينة المنورة، الأحد المقبل، أعمال اللقاء التعريفي بعنوان: “دور الخطوط السعودية في الحج والعمرة والسياحة”، في قاعة المؤتمرات بمقر الغرفة، وذلك بالتعاون مع الخطوط السعودية.

وستتضمن محاور اللقاء الذي سيُقدمه مدير عام الشؤون الإعلامية والتواصل بالخطوط السعودية المهندس عبدالله الشهراني؛ مستقبل الطيران بالمملكة، والربط اللوجستي، وخدمات ومنتجات الحج والعمرة، وشبكة ما بعد المطار، ودور الخطوط السعودية الثقافي والسياحي.

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الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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