غرفة المدينة المنورة تنظم لقاءٌ تعريفيا عن دور الخطوط السعودية في الحج والعمرة والسياحة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_ المدينة المنورة

تُنظم غرفة المدينة المنورة، الأحد المقبل، أعمال اللقاء التعريفي بعنوان: “دور الخطوط السعودية في الحج والعمرة والسياحة”، في قاعة المؤتمرات بمقر الغرفة، وذلك بالتعاون مع الخطوط السعودية.

وستتضمن محاور اللقاء الذي سيُقدمه مدير عام الشؤون الإعلامية والتواصل بالخطوط السعودية المهندس عبدالله الشهراني؛ مستقبل الطيران بالمملكة، والربط اللوجستي، وخدمات ومنتجات الحج والعمرة، وشبكة ما بعد المطار، ودور الخطوط السعودية الثقافي والسياحي.

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