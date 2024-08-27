شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على الاتحاد الدولى للنقل البحرى بقيمة 113 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة الاتحاد الدولي للنقل البحري، خلال جلسة تداول أمس الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 264.6 ألف سهم بقيمة 113 مليون دولار، وصفقة على الشركة العربية للصناعات البترولية بحجم تداول 756.7 ألف سهم بقيمة 8.5 مليون دولار، وصفقة على شركة سويل مك مصر لمعدات الحفر والمعدات الثقيلة بحجم تداول 48 ألف سهم بقيمة 4.8 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.6 مليون سهم بقيمة أكثر 131.8 مليون جنيه عبر تنفيذ 83 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، والشرقية-إيسترن كومباني، وجهينة للصناعات الغذائية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه عند مستوى 2.062 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 8 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 132 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 40.13%، والعرب على 3.42%، واستحوذت المؤسسات على 53.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 368 مليون جنيه، 21.2 مليون جنيه، 838.2 ألف جنيه، 142.1 مليون جنيه، 46.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 578.9 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 30133 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 36662 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 13035 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 6943 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 9943 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2854 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 7247 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1764 نقطة.