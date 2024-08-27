شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار غزيرة على المدينة المنورة والباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد غداً من أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة.

وتشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً. أمطار منطقة الباحة وهطلت أمطار على منطقة الباحة اليوم متفرقة من متوسطةٍ إلى غزيرةٍ مصحوبةٍ بعواصف رعدية وزخاتٍ من البرد مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراه.

وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها, وأجزاءً من محافظات , بلجرشي, والعقيق , وبني حسن , والقرى , والمندق , والمخواة , وغامد الزناد , وقلوة , والحجرة , والمراكز التابعة لها ، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.