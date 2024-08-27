شكرا لقرائتكم خبر عن دعم حركة تداول الخام والمنتجات.. معلومات عن توسعات ميناء الحمراء البترولى والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف أعمال التوسعات الجارى تنفيذها بميناء الحمراء البترولى زيادة السعة التخزينية لتسهيلات ميناء الحمراء لدعم حركة تداول واستقبال الزيت الخام والمنتجات البترولية بميناء الحمراء وتتضمن أهم المعلومات الأتى..

1-منطقة مستودعات الزيت الخام التى تخدم تأمين حركة تداول واستقبال الزيت الخام بمنطقة الصحراء الغربية.

2- منظومة التحكم الآلى بمنطقة ميناء الحمراء، تعد نقلة نوعية فى أساليب إدارة وتشغيل تسهيلات الميناء وذلك من خلال التحكم الآلى (DCS) فى جميع التسهيلات وتطوير عمليات التداول وغيرها من التسهيلات .

3-محطة الطاقة الشمسية قدرة 500 كيلووات والتى تهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية المنتجة من الشبكة الوطنية.

4- الأعمال الجارية بالمنطقة الشمالية تهدف إلى زيادة السعة التخزينية لتسهيلات ميناء الحمراء بإضافة 4 مستودعات تخزين جديدة للوصول لسعة تخزينية إجمالية 3ر5 مليون برميل .

5- أعمال توسعات المنطقة الجنوبية تهدف إلى إنشاء منطقة تخزين وتداول المنتجات البترولية والزيت الخام والذى يأتى فى إطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة .

6- يتم تنفيذ جميع أعمال التصميمات والإنشاءات بأيادى مصرية من خلال شركة بتروجت.

7-تحرص شركة ويبكو إحدى شركات قطاع البترول ،المشغلة للميناء على مواكبة المتطلبات الخاصة بزيادة كفاءتها وقدراتها وخطط تطوير الميناء والفرص الاستثمارية المتاحة على الأجل القصير والمتوسط والطويل .