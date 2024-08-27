الاقتصاد

دعم حركة تداول الخام والمنتجات.. معلومات عن توسعات ميناء الحمراء البترولى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن دعم حركة تداول الخام والمنتجات.. معلومات عن توسعات ميناء الحمراء البترولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغول

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 02:00 ص

تستهدف أعمال التوسعات الجارى تنفيذها بميناء الحمراء البترولى زيادة السعة التخزينية لتسهيلات ميناء الحمراء  لدعم حركة تداول واستقبال الزيت الخام والمنتجات البترولية  بميناء الحمراء وتتضمن أهم المعلومات الأتى..

1-منطقة مستودعات الزيت الخام   التى تخدم تأمين حركة تداول واستقبال الزيت الخام بمنطقة الصحراء الغربية.

2- منظومة التحكم الآلى بمنطقة ميناء الحمراء، تعد نقلة نوعية فى أساليب إدارة وتشغيل تسهيلات الميناء  وذلك من خلال التحكم الآلى (DCS) فى جميع التسهيلات وتطوير عمليات التداول  وغيرها من التسهيلات .

3-محطة الطاقة الشمسية قدرة 500 كيلووات والتى تهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية المنتجة من الشبكة الوطنية.

4-  الأعمال الجارية بالمنطقة الشمالية  تهدف إلى زيادة السعة التخزينية لتسهيلات ميناء الحمراء بإضافة 4 مستودعات تخزين جديدة للوصول لسعة تخزينية إجمالية 3ر5 مليون برميل .

5- أعمال توسعات المنطقة الجنوبية تهدف إلى إنشاء منطقة تخزين وتداول المنتجات البترولية والزيت الخام والذى يأتى فى إطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة .

6- يتم تنفيذ جميع أعمال التصميمات والإنشاءات بأيادى مصرية من خلال شركة بتروجت.

7-تحرص شركة ويبكو  إحدى شركات قطاع البترول ،المشغلة للميناء على مواكبة المتطلبات الخاصة بزيادة كفاءتها وقدراتها وخطط تطوير الميناء والفرص الاستثمارية المتاحة على الأجل القصير والمتوسط والطويل .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements