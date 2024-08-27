شكرا لقرائتكم خبر عن دعم حركة تداول الخام والمنتجات.. معلومات عن توسعات ميناء الحمراء البترولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغولالثلاثاء، 27 أغسطس 2024 02:00 ص
تستهدف أعمال التوسعات الجارى تنفيذها بميناء الحمراء البترولى زيادة السعة التخزينية لتسهيلات ميناء الحمراء لدعم حركة تداول واستقبال الزيت الخام والمنتجات البترولية بميناء الحمراء وتتضمن أهم المعلومات الأتى..
1-منطقة مستودعات الزيت الخام التى تخدم تأمين حركة تداول واستقبال الزيت الخام بمنطقة الصحراء الغربية.
2- منظومة التحكم الآلى بمنطقة ميناء الحمراء، تعد نقلة نوعية فى أساليب إدارة وتشغيل تسهيلات الميناء وذلك من خلال التحكم الآلى (DCS) فى جميع التسهيلات وتطوير عمليات التداول وغيرها من التسهيلات .
3-محطة الطاقة الشمسية قدرة 500 كيلووات والتى تهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية المنتجة من الشبكة الوطنية.
4- الأعمال الجارية بالمنطقة الشمالية تهدف إلى زيادة السعة التخزينية لتسهيلات ميناء الحمراء بإضافة 4 مستودعات تخزين جديدة للوصول لسعة تخزينية إجمالية 3ر5 مليون برميل .
5- أعمال توسعات المنطقة الجنوبية تهدف إلى إنشاء منطقة تخزين وتداول المنتجات البترولية والزيت الخام والذى يأتى فى إطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة .
6- يتم تنفيذ جميع أعمال التصميمات والإنشاءات بأيادى مصرية من خلال شركة بتروجت.
7-تحرص شركة ويبكو إحدى شركات قطاع البترول ،المشغلة للميناء على مواكبة المتطلبات الخاصة بزيادة كفاءتها وقدراتها وخطط تطوير الميناء والفرص الاستثمارية المتاحة على الأجل القصير والمتوسط والطويل .
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز